Treni, circolazione in tilt per 3 ore

Non c’è pace per i pendolari che ogni giorno si spostano con i treni. Ieri si sono registrate tre ore di (ormai) ordinario disagio con corse cancellate, limitate o partite in grave ritardo. Nel dettaglio, i problemi alla circolazione sono iniziati alle 6.40, a causa di un guasto agli impianti veriricatosi nella stazione di Milano Certosa, e si sono risolti solo a partire dalle 9.45, quando sono intervenuti i tecnici di Rete Ferroviaria Italiana (RFI) e le corse sono via via tornate alla normalità. Disservizi e rallentamenti si sono comunque protratti per tutta la mattinata ed hanno coinvolto ogni tipo di treno: da quelli a lunga percorrenza fino ai regionali. Compromessa, in particolare, la circolazione dei convogli nel nodo di Milano e nell’ovest della Lombardia. Tranord ha segnalato difficotà anche nelle uscite e nelle entrate dei propri convogli nel deposito di Milano Fiorenza. "Il perdurare del guasto – si leggeva in una nota diramata dalla stessa Trenord intorno alle 10.15 di ieri mattina – ha impedito di garantire i collegamenti regionali da e per Domodossola, Varese, Porto Ceresio, Luino e le linee suburbane S5 Varese-Milano Passante-Treviglio e S6 Novara-Milano Passante-Pioltello. I ritardi sulle linee interessate sono progressivamente aumentati nel corso della prima mattinata, fino a raggiungere i 120 minuti; si registrano inoltre limitazioni di percorso e soppressioni". In aggiunta, all’alba di ieri, un 38enne è stato investito da un treno a Rescaldina ed ha perso la vita. Il servizio in stazione è stato sospeso, con impatto sulle linee Milano-Novara Nord e Malpensa Express. La circolazione è ripresa dopo le 8.