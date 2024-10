Tredicenne investita da una minicar. L’elisoccorso a Romolo

L’elisoccorso atterra a Romolo, sopra l’aiuola tra la fermata del metrò verde e viale Cassala, poco dopo le 13.50 di ieri. Non c’è tempo da perdere: bisogna soccorrere una ragazzina appena investita da un’auto mentre tornava a casa da scuola. Sul posto anche un’ambulanza, i vigili del fuoco e la polizia locale. La ragazzina ha 13 anni. Dopo l’impatto con l’auto, una mini car aziendale con alla guida un uomo di 63 anni, è a terra. Le sue condizioni non si rivelano per fortuna gravi ma per i traumi e le ferite viene trasportata in elisoccorso in ospedale, al San Gerardo di Monza (in codice giallo) per verificare che non abbia riportato lesioni interne. Sotto choc l’investitore, accompagnato al San Paolo con l’ambulanza. I rilievi della polizia locale durano ore, sotto la pioggia, per accertare la dinamica. Stando alle prime ricostruzioni, la mini car avanzava in direzione corso Lodi quando ha preso in pieno la tredicenne che stava attraversando da sinistra verso destra, all’altezza della stazione Romolo, in prossimità delle strisce pedonali. L’incrocio è regolato da semaforo: verosimilmente, uno dei due è passato col rosso.

M.V.