Tre nuovi hub per ridurre il cibo sprecato Milano aprirà tre nuovi Hub di quartiere per ridurre lo spreco alimentare entro il 2024. L'iniziativa si aggiunge agli Hub già attivi in città e mira a combattere gli sprechi e la povertà alimentare. La vicesindaco Anna Scavuzzo ha presentato le iniziative in occasione della Giornata nazionale di prevenzione contro lo Spreco alimentare.