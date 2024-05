Tre milioni di euro per il nuovo nido. L’asilo Savona sarà rifatto da zero

All’interno del nuovo nido Savona ci sarà uno spazio di continuità per permettere momenti di condivisione tra i bambini della struttura e quelli della vicina scuola dell’infanzia. È la novità annunciata dal sindaco Roberto Di Stefano durante un sopralluogo a uno dei cantieri più importanti della città. Valore da oltre 3 milioni di euro, di cui 2 milioni finanziati dal Pnrr e 800mila dal Comune, i lavori termineranno entro il prossimo anno. Il vecchio edificio, che sorge nel quartiere di Cascina Gatti nell’istituto comprensivo Marzabotto, era nato come struttura temporanea negli anni ’70, per poi restare in funzione per mezzo secolo. In questo momento sono in atto gli interventi di demolizione, poi si procederà con la ricostruzione dell’immobile avvalendosi di materiali e impianti resistenti, sostenibili e all’avanguardia. "Le nuove pareti saranno costruite con pannelli in legno di ultima generazione - ha spiegato il primo cittadino -. Verranno realizzati nuovi impianti elettrici, illuminotecnici, antincendio, anti intrusione, entreranno in funzione pompe di calore ad alto rendimento energetico, sul manto di copertura verrà installato un impianto fotovoltaico, al centro della struttura sorgerà un patio interno trasparente e luminoso, impreziosito dalla presenza di molte piante, e fuori si creeranno percorsi e spazi a verde". Non solo sostenibilità ambientale ed efficiantamento energetico, per la rinascita del nido Savona il progetto si è ispirato ai più inclusivi e moderni principi pedagogici: gli spazi garantiranno il massimo comfort per i bambini, che rientrano nella fascia di età dagli 0 ai 3 anni. Il nuovo nido parte dalla planimetria attuale ma ne ridefinisce completamente le aree per aumentare i punti di connessione tra le zone interne ed esterne su una superficie totale di quasi 3mila metri quadrati che verrà completamente riorganizzata per diventare un generatore di nuove esperienze per i bambini. Grazie all’utilizzo di materiali naturali i bambini potranno imparare a conoscere il mondo attraverso esperienze tattili. L’ingresso attualmente laterale verrà posizionato al centro dell’edificio, ci sarà un’ampia recinzione per la sicurezza della struttura e la pavimentazione sarà realizzata con moderni materiali termoplastici che fondono la qualità del legno e il massimo della durabilità del polietilene contro le intemperie. "Il nuovo Savona sarà davvero innovativo - conclude il sindaco Di Stefano -, tutto per donare il massimo dell’esperienza formativa agli unici e veri protagonisti, i bambini".