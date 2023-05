Tre giorni fra pallavolo, calcio e yoga

Un quartiere decentrato, 2.158 abitanti al confine tra Segrate e Milano. Un oratorio che negli anni aveva perso la sua verve e ora si sta cercando di rilanciare perché possa diventare un punto di riferimento per i ragazzi. C’è anche questo dietro la Festa dello sport di Novegro, iniziativa all’insegna dell’aggregazione che resterà in agenda da oggi a sabato nella frazione segratese lungo la Rivoltana, poco lontano dall’aeroporto di Linate. Tornei di pallavolo, calcio, bocce e biliardino, ma anche demo di rugby, yoga e tennis da tavolo: questi i principali eventi in programma, che saranno ospitati tra l’oratorio, il campo sportivo della frazione e il centro sportivo Curioni. Ad alzare il sipario sulla manifestazione, oggi alle 21 in oratorio, sarà la tavola rotonda "Lo sport per tutti" con la partecipazione, tra l’altro, del pallavolista olimpionico Paolo Cozzi, di Adriano Pucci Mossotti in rappresentanza del Coni e di Lorenzo Radice, presidente dell’Accademia di scherma di Milano. Saranno presenti l’assessore allo sport di Segrate, Giulia Vezzoni, e il consigliere di Milano Enrico Marcora. "La festa vuole essere un’esperienza nuova per entrare in maniera simpatica nel tessuto del quartiere - spiega don Norberto Brigatti, parroco a Novegro e Segrate centro -. L’obiettivo è offrire ai ragazzi e alle loro famiglie anche un punto di riferimento umano". Sabina Cabrini, della fondazione "La Rotonda" di Baranzate, è tra coloro che stanno dando una mano per far ripartire l’oratorio.

"Abbiamo iniziato offrendo il servizio di dopo-scuola: all’inizio c’era solo un ragazzino, ora sono 15 - racconta -. Abbiamo tanti progetti, uno di questi è creare una squadra di pallavolo under 15 con gli studenti delle medie. Si punta a favorire l’inclusione, non a caso la festa dello sport prevede anche una partita di baskin e una di rugby in carrozzina, con la presenza dell’atleta paralimpico Alceste Cavallini". La Festa dello sport è patrocinata dal Comune.

Alessandra Zanardi