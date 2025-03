Tre giorni di animazioni concerti e street food

Al via lo “Spring street food party“, un weekend di musica dal vivo e di stand conviviali per un pranzo o una cena in allegria e compagnia. In piazza Gramsci fino a domani sera saranno presenti food truck con diverse proposte gastronomiche anche internazionali. Per rispondere alle nuove tendenze del mercato e soddisfare i gusti dei più esigenti, saranno proposti piatti tipici della tradizione che, con contaminazioni di altre tradizioni culinarie, offriranno piatti nuovi e innovativi, includendo anche soluzioni vegane e gluten free. Stasera alle 20 è in calendario il concerto live della band “The Revengels“, mentre domani alle 19 ci sarà l’animazione musicale con dj Alex Zitelli.