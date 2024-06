Tre contro uno. Spray e calci all’automobilista

Lo spray al peperoncino spruzzato in faccia, poi calci, pugni, un morso al naso, in tre contro uno: così sarebbe stato aggredito ieri alle 13 un automobilista di 47 anni in via Calabiana, zona Scalo Romana, per una lite stradale. "Uno dei tre ha tirato un calcio alla macchina perché non mi ero fermato alle strisce pedonali, non li avevo visti spuntare. Sono sceso, uno mi ha spruzzato lo spray, ci siamo spintonati e qualcuno ha detto a me di lasciarli perché erano solo ragazzi". Tre fratelli di cui una ragazza, e la polizia, chiamata poi da qualcuno che da una finestra aveva ripreso la fine dell’aggressione, li ha denunciati. Perché "ci siamo azzuffati e sono finito a terra. Non ho capito più niente, pugni, calci, soprattutto dalla ragazza nello stomaco. Uno dei ragazzi mi ha morsicato il naso". Il 47 enne è finito al Fatebenefratelli in codice verde.