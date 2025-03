Trattative in salita. Domani nuovo sciopero per i dipendenti Ikea

Integrativo scaduto da 6 anni e trattative in salita, domani nuovo sciopero dei dipendenti di Ikea, a Carugate. Il presidio scatterà alle 10 nel quartier generale del panzer del mobile low-cost, dove lavorano un migliaio di persone. "Nonostante la crescita costante del fatturato e un modello di business che si presenta come inclusivo e attento ai valori della sostenibilità - dicono i sindacati - l’azienda continua a non riconoscere il valore dei propri lavoratori. Dopo oltre un anno e mezzo di tavoli, la controparte ha scelto di ignorare completamente le nostre richieste, voltando le spalle al personale". Tra le principali criticità denunciate da Filcams, Fisascat e Uiltucs, "il mancato riconoscimento delle maggiorazioni per i nuovi assunti, che crea disparità di trattamento tra chi ha le stesse mansioni, un sistema peggiorativo delle professionalità che non valorizza la crescita". "Il negoziato si è interrotto dopo una lunga e importante interlocuzione - replica la direzione -. Pur nel rispetto delle decisioni sindacali, ne siamo dispiaciuti. Il nostro impegno era volto a migliorare ulteriormente le condizioni economiche già riconosciute a tutti i co-worker". Bar.Cal.