Trattativa Milan-Manchester City per Reijnders: seconda offerta in arrivo

Giorni chiave per la trattativa tra Milan e Manchester City per Tijjani Reijnders. Da ieri, infatti, si è aperta la finestra di mercato riservata alle società, come quella inglese, che disputeranno il Mondiale per club. Durerà fino al 10 giugno. Una prima offerta è già pervenuta in via Aldo Rossi, attorno ai 60 milioni di euro: rifiutata, ma le negoziazioni continuano. Reijnders è stato prelevato dal Milan nell’estate 2023 dall’Az Alkmaar per circa 20 milioni. A marzo i rossoneri avevano prolungato il contratto del 26enne fino al 2030, con ingaggio passato da 1,7 a 3,5 milioni più bonus, senza clausola rescissoria. Non partirà per meno di 70 milioni. A Manchester ne sono ben consapevoli e, nel contempo, vogliono fortemente regalare il giocatore a Guardiola. Seconda offerta in arrivo, dunque, in questi giorni. E, con ogni probabilità, si tratterà della cessione più remunerativa della storia rossonera, davanti a quelle di Kakà al Real Madrid (67 milioni nel 2009/2010), Tonali al Newcastle (58,9 milioni nel 2023/2024) e Shevchenko al Chelsea (43,8 milioni nel 2006/2007).

L’accordo tra gli inglesi e il centrocampista olandese (15 gol e 5 assist) sarebbe già cosa fatta: ingaggio raddoppiato rispetto a quello attuale. Il conto alla rovescia, insomma, è già partito. Non per Rafa Leao: tra i primi numeri composti da Massimiliano Allegri, proprio quello dell’attaccante portoghese. Centralità nel progetto garantita, al di là dell’interesse che attira il giocatore in Inghilterra (Arsenal e Chelsea), Spagna (Barcellona e Atletico Madrid), ma anche e soprattutto in Germania, sponda Bayern Monaco. La clausola rescissoria parla chiaro, del resto: 175 milioni da versare nelle prime due settimane di luglio. Altrimenti, bisogna bussare a Casa Milan: dove, con ogni probabilità, le porte saranno chiuse. Intanto, in entrata, i primi obiettivi sono ben delineati per risvegliare l’orgoglio rossonero. A proposito, sfottò ai cugini dopo la finale di Champions persa, tramite striscioni a San Siro: "Zero titoli. Ieri Istanbul, oggi Monaco, domani tutti dallo psicologo". Tornando al mercato, a centrocampo Samuele Ricci è vicino: col 23enne ci sarebbe già una bozza di accordo pluriennale oltre i 2 milioni a stagione, con il Torino si tratta attorno ai 30 milioni. Non solo: Allegri apprezza Hans Nicolussi Caviglia, 10 presenze con lui alla Juventus, 35 in stagione con il Venezia (4 gol e 3 assist) in prestito con obbligo di riscatto dai bianconeri.

Occhio di riguardo, poi, soprattutto alla difesa. In uscita o Malick Thiaw o Fikayo Tomori. Sul tedesco c’è soprattutto il Bayer Leverkusen, sull’inglese a gennaio si era mosso l’Aston Villa e, in particolar modo, il Tottenham che apprezza ancora il centrale. Un "pallino" di Igli Tare è Mario Gila, già portato alla Lazio tre anni fa dal Real Madrid, quest’anno ben 43 partite giocate in biancoceleste dal 23enne. Piace anche la promessa Riccardo Leoni, 18enne diventato titolare da fine gennaio in poi al Parma, prima con Pecchia e successivamente con Chivu. Occhio anche alla fascia di sinistra, con Theo Hernandez in partenza: si cercherà di riportare in Italia Destiny Udogie (22 anni) dopo il biennio al Tottenham. Operazione non semplice. Da tempo monitorato, poi, Maxim De Cuyper del Bruges e in più Junior Firpo, in scadenza con il Leeds e su cui ha messo gli occhi anche il Lione. In attacco, invece, rientrerà per fine prestito Lorenzo Colombo dall’Empoli: il classe 2002, legato ai rossoneri fino a giugno 2028, è reduce da un’annata da 7 gol e 2 assist. Non resterà: al momento, tra le pretendenti, il Sassuolo.