"Trasporto pubblico a Arese: Sos bus 561, Rho deve partecipare ai costi"

"Il Comune di Rho deve compartecipare ai costi per la linea di trasporto pubblico 561 e versare nelle casse comunali aresine i soldi dovuti. Se non provvede il Comune, ci batteremo noi affinché si provveda a definire la questione e soprattutto faremo tutto ciò che serve a recuperare l’ingente somma che spetta ad Arese". È il senso dell’intervento di Roberta Tellini, consigliere di minoranza, che in occasione della prima seduta del mandato di Luca Nuvoli ha sollevato la questione. "Ad agosto i fondi stanziati dall’Accordo di Programma sull’ex Alfa Romeo del 2012 per la linea di trasporto pubblico 561 saranno esauriti. È incomprensibile che il Comune di Arese non abbia ancora ricevuto da parte del Comune di Rho, la compartecipazione ai costi per le due fermate autorizzate dal Comune di Milano nel territorio rhodense". Ro.Ramp.