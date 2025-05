Quando in campo vince la solidarietà

Successo per la Festa dei Popoli sabato e domenica. Ad aprire la manifestazione è stato il Torneo dei Popoli, al campo di calcio dell’oratorio Paolo VI della parrocchia Maria Immacolata. In campo otto squadre che si sono sfidate in un clima di grande partecipazione e rispetto reciproco. "Una manifestazione all’insegna dello sport, soprattutto dell’amicizia e della solidarietà tra popoli di diverse nazionalità – hanno dichiarato il sindaco Costanzo Pierluigi e l’assessore alle Politiche sociali Margherita Mazzuoccolo –. È il messaggio che tutti gli anni vogliamo trasmettere con questa festa e il torneo è il momento che tutti aspettano con trepidazione". Intervenuto l’assessore allo Sport Giovanni Rapocciolo, che ha chiamato le squadre sul podio per la premiazione. Questa la classifica finale: al 1° posto l’Italia, al secondo Cuba, al terzo il Perù e quarto il Senegal. Tutti i giocatori hanno ricevuto le medaglie del Torneo dei Popoli, premiati anche dagli assessori Eugenio Rogliani e Mina Paoletti. Domenica la Festa dei Popoli è proseguita in piazza Puccini, trasformata in un villaggio multiculturale con gazebo etnici, artigianato, cibo dal mondo, associazioni, giostre e gonfiabili. E la cultura, con la mostra "World with Women", a cura di artiste ucraine e tante esibizioni artistiche. Ma.Sag.