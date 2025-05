Oltre 400 partecipanti alla prima "Crazy Run"

Oltre 400 partecipanti, colori e sorrisi, 5 chilometri di libertà nel cuore della città. Una domenica speciale, con partenza dall’Arco della Pace, per la prima edizione della Crazy Run, corsa non competitiva promossa da iSemprevivi! ETS per dire no al pregiudizio verso la salute mentale e sì all’inclusione. C’erano persone di tutte le età: chi correva, chi camminava e chi pedalava. Nessun cronometro, né classifica: solo il desiderio di partecipare, incontrarsi e condividere uno spazio libero e accogliente. A dare il via alla corsa e a sostenere il messaggio di apertura e solidarietà è stato un testimonial d’eccezione, Beppe Bergomi.

La Crazy Run è parte della Crazy Week (fino al 30 maggio), settimana di eventi culturali, sportivi e artistici per contrastare lo stigma sul disagio mentale e rispondere ai bisogni concreti di chi convive con una sofferenza psichica, offrendo percorsi di inclusione e reinserimento lavorativo.