Emergenza minori: 4 letti di Psichiatria

In arrivo quattro posti letto di neuropsichiatria infantile all’ospedale di Rho. L’Asst Rhodense grazie a un finanziamento regionale di 1,2 milioni di euro realizzerà interventi all’interno del reparto di pediatria, che si trova nell’ala est del presidio, per creare un’area di ricovero con quattro posti letto dedicati alla salute mentale. "In questi anni è aumentato notevolmente il bisogno di ricovero ordinario per disturbi neuropsichici dell’età evolutiva – spiega la direzione dell’azienda ospedaliera – l’attivazione dei posti letto consentirà di rispondere efficacemente ai bisogni dell’area pediatrica, intervenendo in modo specifico nella gestione dei disturbi neuropsichici in età evolutiva, valorizzando il ruolo del presidio ospedaliero di Rho ". Il progetto è solo un tassello di una più ampia riorganizzazione del settore psichiatrico, che prevede una forte integrazione con il territorio in modo da mettere le basi per una rete di accoglienza capace di dare risposte al disagio giovanile anche con il ricovero. Ro.Ramp.