Trasporti e logistica, 2.722 infortuni

Sono 48.460 gli infortuni sul lavoro, 71 con esito mortale, e 1.747 le tecnopatie denunciate all’Inail in Lombardia nei primi cinque mesi dell’anno. Attività manifatturiere è il settore con più infortuni in occasione di lavoro (6.698), seguito da trasporto e magazzinaggio (2.722), commercio all’ingrosso e al dettaglio (2.436), sanità e assistenza sociale (2.348) e costruzioni (2.223), settore quest’ultimo che ha visto aumentare del 32,95% gli infortuni nella Città metropolitana di Milano.

Milano con 16.157 denunce presentate, in aumento del 2,23% rispetto al periodo gennaio-maggio 2023, si conferma la provincia con maggior numero di accadimenti infortunistici. La fotografia emerge dall’ultimo report sugli infortuni della Uil Milano e Lombardia. "Morti e infortuni sul lavoro – spiega la segretaria confederale Uil Lombardia Eloisa Dacquino – si susseguono a ritmo quotidiano nella nostra regione. Per non parlare delle malattie professionali, in aumento costante e significativo e senza dimenticare i casi di mesotelioma, tumore associato all’esposizione all’amianto, che in Lombardia mediamente registrano 450 casi l’anno".

A.G.