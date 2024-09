Trasloco del mercato in centro. Sì con riserva dagli ambulanti

Gli ambulanti del mercato si dicono d’accordo a trasferirsi in centro città, non mancano però alcuni punti da chiarire con il Comune, come l’attuazione delle richieste fatte in precedenza dai mercatari. "Trovo sia una buona idea, fra l’altro si libererebbe il parcheggio qui in via Rossini che sarebbe da supporto per i clienti per raggiungere le nuove postazioni a pochi passi da quelle attuali – spiega Dario Donzelli, uno dei due componente della commissione che coordina ambulanti del mercato –. Aspettiamo di capire come saranno disposte le bancarelle nella nuova area e soprattutto sarebbe la giusta occasione per dare risposta alle richieste fatte in passato su alcune migliorie che riguardano noi commercianti, ma anche i clienti".

Cauto ottimismo anche da parte del suo collega in commissione Eros Cogliati: "È una bellissima idea, tuttavia vorrei sapere quali garanzie vengono date, dal momento che andiamo a occupare un’area con pavimentazione nuova, che potrebbe essere oggetto di danni involontari per la presenza dei nostri mezzi. Mi chiedo quindi a chi spetterebbe risarcire il danno se si dovesse rovinare quella pavimentazione. Deve essere chiaro, appunto, che ipotetici costi per interventi su eventuali criticità causate dai mezzi e la presenza dei banchi non devono essere a nostro carico". Per Filippo Crotti, imprenditore ambulante dal 1995 in continuità all’attività creata dai genitori nel 1985, il cambiamento è da vagliare attentamente: "L’idea è apprezzabile. Tuttavia, ci si deve ragionare bene perché quando si lasciano le vecchie abitudini per affrontarne di nuove non si ha mai la certezza che tutto fili liscio. Sono tante le cose da vagliare".

La proposta del trasferimento del mercato in centro città, con approvazione bipartisan dei politici locali, era stata avanzata in assise comunale dalla consigliera del Pd Arianna Moreschi. Un’idea che ha trovato favorevole l’assessora all’Urbanistica Deborah Bucca e tanti nostalgici cittadini che auspicano un ritorno al passato, quando in centro città si facevano acquisti al mercato settimanale.