Trasloca il centro commerciale Galassia

Un iter lungo quasi 5 anni, e finalmente un progetto definitivo pronto, approvato dalla giunta l’altra sera: si sposta il centro commerciale Galassia, resterà in paese e sarà ricostruito su un’area a sud della Rivoltana e a due passi dall’abitato. Nel progetto di ricollocazione oneri a beneficio del Comune, mitigazioni, una nuova pista ciclabile di collegamento con il centro a titolo di compensazione ma anche fondamentali garanzie per il mantenimento dell’occupazione: "Siamo soddisfatti – così il sindaco Lorenzo Fucci –: il polo commerciale è un punto di riferimento fondamentale per la cittadinanza in un contesto piccolo come il nostro. Una specie di servizio di vicinato". Il centro commerciale si trova attualmente a ridosso dell’area artigianale a nord della Rivoltana verso Melzo. Il progetto di ricollocazione, su un’area acquisita dal gruppo Maxi Di cui fa riferimento il marchio, risale a diversi anni fa. "Vi sono stati innumerevoli intoppi e problemi burocratici – spiega il sindaco Lorenzo Fucci –: il centro risulta di grande distribuzione, vi sono state delle modifiche recenti alla normativa regionale, è stato indispensabile negli anni acquisire pareri assortiti di enti e non ultimo si era registrato un possibile importante aumento di costi a carico dell’operatore, il che per un periodo ha bloccato la pratica. Non nascondo che abbiamo avuto un timore, quello che l’operatore procedesse ad accorpare il punto vendita a quello già esistente a Melzo. Liscate avrebbe perso una presenza fondamentale, anche per i beni alimentari e di prima necessità". Nei mesi scorsi il ripristino dell’iter e la quadra, l’altra sera progetto e percorso sono stati oggetto dell’esame e dell’approvazione della giunta. "Credo – dice ancora Fucci – che i lavori si svolgeranno celermente. Non saprei dare un termine ma suppongo nel giro di pochi mesi". L’area è quella a ridosso della Rivoltana nei pressi di uno storico store di arredamento e dell’ingresso all’abitato. "Il faldone progettuale – così il sindaco – prevede anche una pista ciclabile di collegamento con il centro, un’opera strategica". M.A.