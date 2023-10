Transennato e occupato: i cortili di Rovani ed Einaudi a Sesto San Giovanni

"Cortile transennato, danno assicurato". Ancora problemi nelle scuole sestese, sollevati dalle famiglie. Stavolta il nodo è all’istituto Rovani, dove il comitato genitori in questi giorni ha fatto un appello pubblico rivolgendosi direttamente all’amministrazione per risolvere un piccolo problema che, a effetto domino, si ripercuote su tutta la comunità scolastica del Rondò. Mamme e papà hanno così richiesto al Comune di intervenire, dopo mesi in cui l’area esterna è stata parzialmente interdetta agli studenti e al resto del personale dell’istituto Rovani. Succede, infatti, che il vetro rotto di una finestra di un’aula abbia portato a delimitare fuori lo spazio dove potrebbe cadere. "La scuola chiede un intervento da luglio e ancora stiamo aspettando – fanno sapere mamme e papà –. La finestra rotta rischia da un momento all’altro di cadere in un punto del cortile".

Oltre a un problema di sicurezza, che il Comune ha pensato di risolvere con le transenne, c’è però anche una criticità riguardo gli spazi di cui la comunità scolastica può e non può usufruire, sottolinea il comitato genitori. "Questo è un danno per gli alunni e gli insegnanti, che ancora una volta si trovano a dover gestire gli spazi ridotti del cortile – denunciano mamme e papà –. Questa stagione ancora calda rende sfruttabili gli spazi esterni durante il momento dell’intervallo, ma questo rende ancora più pericolosa la situazione".

Criticità di scuola in scuola. Solo pochi giorni fa anche i genitori delle Einaudi avevano segnalato una situazione difficile, che dura ormai da mesi con la riduzione degli spazi per gli studenti e per i docenti. Nonostante i lavori effettuati in primavera, infatti, metà dell’edificio risulta ancora inutilizzabile, costringendo alcune classi in spazi ridotti e angusti che sono stati ricavati dal locale della mensa. Anche qui l’area esterna è parzialmente non fruibile: il giardino ospita i rami degli alberi che sono stati danneggiati durante il maltempo di luglio e anche una ruspa per lavori non comunicati alle famiglie.

Laura Lana