Tram contro auto, paura in via Tito Livio. In quella strada perse la vita il 14enne Luca Marengoni

Milano, 10 ottobre 2024 – Incidente questa mattina in via Tito Livio, dove un tram ha travolto un’auto durante la marcia. L’impatto è avvenuto in prossimità dell’incrocio con via Ammaino. Sul posto sono intervenuti i soccorsi e agenti di la polizia locale.

La tragedia in via Tito Livio

Sui social, commentando l'incidente, qualcuno ha ricordato che proprio in quella strada perse la vita Luca Marengoni, il quattordicenne falciato da un tram mentre viaggiava in sella alla sua bicicletta per raggiungere il liceo scientifico Einstein.