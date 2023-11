Viale Monza, la protesta della Ciclabile umana in ricordo di Luca Marengoni: “Troppi morti, vogliamo più sicurezza”

Milano – È scattata alle 7.30 di oggi venerdì 10 novembre la “ciclabile umana” in viale Monza, la manifestazione organizzata dalla rete di associazioni La Città delle Persone. Centinaia di ciclisti hanno protetto la pista ciclabile che collega piazza Loreto a Sesto San Giovanni, nel tratto tra via Martiri Oscuri e via Battaglia.

La ciclabile umana in viale Monza

La manifestazione è stata organizzata per chiedere maggiore tutela dei cittadini che si muovono sulle due ruote a poco più di un anno dalla morte del 14enne Luca Marengoni, investito da un tram in via Tito Livio, l’8 novembre del 2022.

La ciclabile umana in viale Monza

La protesta è stata organizzata per chiedere più “sicurezza per le persone in bicicletta. Da oltre un anno – dicono i promotori – a causa dei numerosi e continui incidenti mortali che coinvolgono i ciclisti a Milano, chiediamo una città davvero ciclabile e sicura”.

La ciclabile umana in viale Monza

Il presidio è stato organizzato proprio in viale Monza, una delle ciclabili più problematiche della città. La corsia riservata alle due ruote è infatti costantemente occupata da auto e furgoni in sosta, costringendo i ciclisti a pericolose manovre per evitare i veicoli.