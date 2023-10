Traffico sotto la lente. Installati i rilevatori

Al via le prime rilevazioni dei flussi veicolari sul territorio cittadino, per realizzare il nuovo Piano generale del traffico urbano (Pgtu) di Cormano. A 18 anni dall’ultimo Put, il Piano urbano del traffico, attualmente in vigore, il Comune di Cormano aggiornerà l’importante documento che interessa sia la pianificazione sia la gestione della circolazione viabilistica in una delle città più trafficate dell’hinterland milanese; a cominciare dall’asse viario di via dei Giovi, da Milano verso Paderno Dugnano, dove si registrano lunghe code di autovetture dei pendolari verso e dalla limitrofa metropoli. I primi rilevatori dei transiti degli autoveicoli sono già stati collocati nei punti stradali strategici e perimetrali di Cormano, con gli obiettivi di migliorare la sicurezza urbana, di ridurre gli inquinamenti atmosferico e acustico, e di rispettare l’ambiente. Una ditta specializzata, incaricata dal Comune di Cormano, raccoglierà i dati dell’attuale mobilità locale, preparando un quadro dettagliato dei flussi di traffico. G.N.