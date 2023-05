Milano, sgominato traffico internazionale di droga con base in Lombardia: 40 arresti

Quaranta persone sono state arrestate per aver creato un traffico di droga che dalla Lombardia aveva diramazioni internazionali. L’operazione, chiamata “Money Delivery”, ha sgomitato due diverse associazioni criminali, la prima con base a Milano e la seconda che operava tra Lombardia e Nord Europa. La distribuzione riguardava stupefacenti come cocaina, marijuana e droghe sintetiche.

Le indagini sono state coordinate dalla Direzione distrettuale antimafia e gli arresti operati dalla Guardia di finanza milanese. Centinaia di agenti hanno eseguito perquisizioni e sequestri su tutto il territorio nazionale anche grazie al supporto di unità aeree.

La Lombardia è il primo mercato nazionale del traffico di stupefacenti. Qui viene sequestrato un sesto della droga intercettata in Italia e si regista la maggiore incidenza di minorenni e di stranieri segnalati per spaccio. Con queste premesse non sorprende che sia la prima regione per numero di tossicodipendenti in cura (quasi 19 mila).

La Lombardia, in particolare, sembra avere un problema con la cocaina (una delle più comuni e potenti sostanze stimolanti). Circa 120 mila lombardi fanno uso di cocaina (1 su 50) e tra i giovani, in particolare, la diffusione ha superato quello dell’eroina. A livello nazionale e locale, il giro è controllato prevalentemente dalla ‘ndrangheta.

L’organizzazione mafiosa calabrese è in ascesa da oltre un decennio: è l’unica mafia al mondo presente in cinque continenti, controlla i maggiori depositi di stoccaggio di droga d’Europa ed è la più influente nel traffico della cocaina proveniente dal Sud America. In Lombardia, è stata accertata la presenza di decine di cosche – ‘ndrine in gergo – e da molto tempo non si parla più di infiltrazione mafiosa, ma di radicamento.