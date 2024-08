Traffico da bollino nero. Oltre 50mila in fuga

Sono stati "52mila" i veicoli che, nella giornata di ieri, hanno attraversato la barriera di Milano Sud sull’A1, in direzione Bologna, "con un significativo incremento della circolazione stradale verso le principali località balneari di villeggiatura italiane e di confine" precisa Lorenzo Zucchini, responsabile Esercizio Direzione di secondo tronco. Una giornata da "bollino nero" quello dell’ultimo sabato prima di Ferragosto, secondo Viabilità Italia, "in particolare nella direzione nord-sud e lungo il corridoio tirrenico e adriatico" afferma Zucchini. All’altezza di Melegnano le code si sono viste solo all’alba, poi il flusso di auto è diventato più fluido nelle ore più calde della giornata. "Il numero di mezzi è lo stesso registrato l’ultimo sabato prima di Ferragosto del 2023, il 12 agosto" aggiunge. Sabato 3 agosto, altra giornata da "bollino nero", all’altezza dello stesso casello di Melegnano dell’Autostrada del Sole, direzione sud, i transiti registrati sono stati di più: "60mila" (esattamente gli stessi conteggiati il primo sabato di agosto di un anno fa).

Al fine di agevolare gli spostamenti, Autostrade per l’Italia, gestore dell’A1, che è la più trafficata d’Italia, "ha previsto un potenziamento del servizio di assistenza all’utenza, dei presidi di nostro personale per intervento immediato e di carri per il soccorso meccanico presenti sul posto per intervenire immediatamente al sorgere di qualsiasi problematica della circolazione. Sono stati installati anche dei container frigoriferi lunga la nostra rete con bancali di bottigliette d’acqua da distribuire in caso di necessità: purtroppo nel passato è capitato di assistere le famiglie con bambini molto piccoli, bloccati nel traffico, che viaggiavano privi di scorte d’acqua" dettaglia Zucchini.

Da venerdì è in vigore il divieto di circolazione dei mezzi pesanti superiori a 7,5 tonnellate: oggi il blocco dei tir va dalle 7 del mattino alle 22 di sera.

Presso l’area di Servizio di San Martino Ovest all’altezza di Parma, zona molto sensibile al traffico perché nelle vicinanze della confluenza con l’autostrada A15 Parma-La Spezia e l’autostrada A21 Torino-Piacenza-Brescia, è presente un presidio della protezione civile di Parma per fornire un primo aiuto agli utenti che dovessero trovarsi in difficoltà.

Intanto prosegue la collaborazione tra Autostrade per l’Italia e Polizia di Stato per sensibilizzare i viaggiatori sulla sicurezza stradale e promuovere comportamenti corretti alla guida. Durante tutti i weekend del mese di agosto, nelle principali aree di servizio delle rete autostradale, la polizia stradale fornirà consigli sulla guida sicura e informazioni utili sulle condizioni di viabilità in tempo reale; il personale di Autostrade e Anpas offriranno agli utenti in transito servizi di caring, anche grazie alla presenza di un’ambulanza con volontari a bordo.

A.L.