“Tradito“ da un incidente

Incidente stradale e fuga: arrestato un uomo trovato anche in possesso di mezzo chilo di cocaina. La polizia locale ha intercettato e fermato il conducente di una Seat Ibiza che tentava la fuga dopo un incidente stradale. L’uomo, un cittadino di origine marocchina non residente in città e con numerosi precedenti penali, è stato arrestato per detenzione di sostanze stupefacenti.

L’episodio è avvenuto giovedì sera in via Di Vittorio, dove, a seguito di un incidente, uno dei conducenti coinvolti si è dato alla fuga. Immediatamente, tutte le pattuglie operative nella zona sono state allertate per avviare la ricerca del veicolo. Grazie a una rapida e coordinata azione, gli agenti sono riusciti a intercettare e fermare l’auto sospetta. Dopo aver contestato le infrazioni relative alla fuga dall’incidente, gli agenti hanno proceduto a una perquisizione approfondita del veicolo. All’interno, abilmente occultati sotto lo sterzo e nel bagagliaio, sono stati trovati circa 500 grammi di cocaina. Il conducente, già noto alle forze dell’ordine per numerosi precedenti, è stato arrestato con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Rozzano si conferma, purtroppo, un crocevia per il traffico di droga. L’uomo fermato, con ogni probabilità, si trovava in città esclusivamente per acquistare o smerciare stupefacenti.

Massimiliano Saggese