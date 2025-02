Tra Naviglio e Ticino:: "Saremo alla Bit"

Il Comune di Zibido sarà presente alla Bit da domani all’11 febbraio allo stand del progetto "Tra Naviglio e Ticino" per valorizzare le bellezze naturali, le piste ciclabili, il patrimonio culturale e le tradizioni dell’area. "Siamo convinti che l’identità di un luogo - sottolinea la sindaca Sonia Belloli - sia definita dalla storia della sua comunità, dalle bellezze naturali e storiche delle quali Zibido è ricca. Percorrere le nostre piste ciclabili, partecipare alle iniziative che valorizzano le nostre radici è un modo per apprezzare il bello che il nostro territorio è capace di offrire, con una particolare attenzione alla sostenibilità. E, come fatto per altri progetti, abbiamo deciso di condividere i progetti di valorizzazione con altri Comuni, per riuscire a rafforzare le sinergie e rendere più attrattivi i nostri contesti".

"Tra Naviglio e Ticino" è un progetto turistico che si è costituito nelle scorse settimane, con l’adesione di 21 Comuni, al fine di far diventare il territorio incastonato tra i due fiumi il cuore di un turismo sostenibile e di qualità, valorizzandone le bellezze naturali. "Siamo consapevoli - commenta l’assessore Giovanni Navicello - che il turismo sia un settore fondamentale per la crescita economica e sociale di Zibido; per questo, abbiamo deciso di collaborare con altri Comuni per creare insieme un’offerta turistica integrata, che valorizzi le peculiarità di ciascun territorio e offra ai visitatori un’esperienza unica e indimenticabile. Durante la Bit - prosegue l’assessore Navicello - avremo l’occasione di presentare i nostri progetti, iniziative ed eventi in programma per l’anno. Sarà un momento di confronto e di scambio con operatori del settore, tour operator, giornalisti e visitatori, che ci permetterà di far conoscere le opportunità del nostro Comune". Mas.Sag.