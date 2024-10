Tra 2 settimane l’atteso incontro su via Caduti

Apre al dialogo con cittadini e commercianti e mette in calendario un momento pubblico per presentare il progetto di riqualificazione urbana del centro storico di Arese. Dopo mesi di polemiche e una discussione molto animata in consiglio comunale, il Comune ha organizzato per il 24 ottobre alle 21 al centro civico Agorà un incontro aperto a tutti sul progetto di sistemazione di via Caduti. Tutti d’accordo sull’obiettivo finale, quello cioè della "rigenerazione urbana degli spazi per restituire l’attrattività alle attività commerciali e culturali affinché torni a essere un luogo di aggregazione per i cittadini". Comune, commercianti e cittadini sono ancora molto distanti sulle modalità e sui tempi del cantiere. "Riteniamo questo progetto pericoloso e distruttivo sia per la sopravvivenza delle attività commerciali che per gli aspetti caratteristici del nostro centro storico che rischia di uscirne stravolto", dichiara Walter Lanticina, presidente dell’Associazione commercianti.

Chi ha il negozio in via Caduti e nelle vicinanze, nonostante i ristori promessi dal Comune, teme che il cantiere possa danneggiare l’attività commerciale. Per fare sentire la propria voce, senza bandiere di partito, si è costituito il Comitato per la tutela del centro storico: "Continuiamo la nostra battaglia, per aderire basta recarsi in uno dei negozi di via Caduti", spiega Mariagrazia Vinciguerra presidente del comitato cittadino. "Pensavano di essere riusciti a chiudere la questione in estate, con i residenti in vacanza, facendo due incontri “alla tarallucci e vino“ che di fatto non hanno portato ad alcuna modifica di progetto, invece grazie al lavoro del nostro presidente Walter Lanticina siamo a ottobre e dovranno presentare il progetto a tutti", commenta l’ortolano di via Caduti. Ro.Ramp.