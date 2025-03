Tornitore macchine Cnc e trattamento delle acque

Operaio/a tornitore/trice macchine Cnc, 1 posto. Requisiti: esperienza nella mansione, possesso di un diploma di istituto tecnico e di patente di guida categoria B, disponibilità auto e conoscenza base della lingua inglese, capacità di programmare Cnc a bordo macchina e di leggere disegni tecnici; Contratto: a tempo determinato con possibilità di stabilizzazione; Sede di lavoro: Sonico; Inviare Cv in Pdf con autorizzazione al trattamento dati personali a ci-breno@provincia.brescia.it codice 40372.

Operaio addetto al trattamento acque, 1 posto. Requisiti: discreta conoscenza in ambito elettrico/elettronico e meccanico, diploma/qualifica nel settore industriale, buona conoscenza della lingua italiana e base di quella inglese; Mansioni: trattamento e raffreddamento acque dei macchinari industriali, visite programmate in aziende per controllo funzionamento degli impianti, consegne apparecchiature e formulari chimici; Contratto: tempo determinato; Sede di lavoro: Calcinato; Inviare Cv con autorizzazione trattamento dati a info@tecnoservicebrescia.it e per conoscenza a idodesenzano@provincia.brescia.it codice 40540.