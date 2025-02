Torneo di calcio per ricordare. Gianni Ferretti

Al via il torneo di calcio giovanile "Aon Cup", prima edizione, in memoria del sindaco Gianni Ferretti, scomparso prematuramente lo scorso novembre. Ferretti, grande sostenitore dello sport locale e promotore di numerose iniziative per i giovani, viene così ricordato attraverso un evento che celebra i valori fondamentali dello sport: fair play, crescita personale e rispetto reciproco. L’evento sportivo organizzato dalla Società Rozzano Calcio e patrocinato dal Comune, si svolgerà nel campo sportivo di viale Amiata dal 20 febbraio al 10 aprile. La competizione vedrà protagoniste 20 squadre lombarde della categoria under 15, offrendo ai giovani atleti un’importante occasione di confronto sportivo di alto livello. Tra le formazioni che prenderanno parte alla competizione figurano club di spicco del panorama calcistico giovanile lombardo, tra cui: Uesse Sarnico,Castellanzese, Enotria, Sangiuliano City, Ausonia, Lombardia Uno, Club Milano, Pro Sesto, Pro Patria, Cremonese, Alcione Milano 1952, Franco Scarioni, Accademia Varesina, Vigor Milano, Masseroni, Cimiano, Aldini, Bulgaro, Rozzano Calcio, Como 1907. L’ex sindaco di Rozzano che è stato una figura chiave per la comunità contribuendo alla crescita dello sport locale e promuovendo attività rivolte ai giovani.

Mas.Sag.