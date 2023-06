Torneo 3vs3 Koeman a Garbagnate, Fondi per ricerca patologie cardiache e spettacolo con Da Move e Mario Castelli

Seconda edizione del Torneo 3vs3 con Koeman oggi, sabato e domenica all’oratorio San Luigi. È l’iniziativa di solidarietà dell’associazione Alessio Koeman Allegri nata per non dimenticare Alessio Allegri (nella foto), capitano dell’Osl garbagnatese, morto il 16 dicembre 2019 all’età di 37 anni, mentre disputava una partita di basket del campionato di serie C. I fondi raccolti durante il torneo saranno devoluti a sostegno delle iniziative educative e del progetto scientifico per la ricerca e la prevenzione delle patologie cardiache genetiche. Fischio d’inizio oggi alle 18.15. Domani e domenica, invece, dalle 9.30 sul parquet di via Gran Sasso 6 per tutta la giornata si disputeranno le gare e in serata eventi musicali. Tra gli appuntamenti assolutamente da non perdere, domenica alle 18.30, il playground del campetto ospiterà i ragazzi dell’Asd Briantea84 che giocheranno una partita di basket in carrozzina.

Sempre domani ma alle 18 appuntamento con il basket freestyle dei "Da Move", l’unica crew italiana di sport freestyle riconosciuta a livello internazionale che ha portato il proprio show in più di 2000 eventi e oltre 25 nazioni. I Da Move, che da sempre abbinano la passione per lo sport ad u

na spiccata sensibilità verso progetti di beneficenza, saranno i protagonisti di un torneo con una performance da non perdere: ball-handling estremo, schiacciate e freestyle, il tutto accompagnato da un sound coinvolgente per atleti e pubblico. Infine tra gli ospiti del torneo ci sarà anche Mario Castelli, la voce del basket in Italia e il telecronista sportivo di punta di Eurosport. Ro.Ramp.