Torna “Una Ghirlanda di libri” a Cinisello Balsamo: autori ed editori a tu per tu

Il festival dell’editoria indipendente “Una Ghirlanda di libri” fa poker. Domani e domenica torna la “due giorni” ricchissima con una lunga sequenza di presentazioni e ospiti prestigiosi, tutti “live”, una vasta area espositiva con le più interessanti novità per la lettura di ogni genere e molti eventi. Teatro della rassegna Villa Casati Stampa. La kermesse, a ingresso libero e gratuito, si snoderà secondo un fitto calendario di presentazioni, concorsi, tavole rotonde e premiazioni. Sara Rattaro, autrice di “Il cuore di tutto”, “Un uso qualunque di te: Dieci anni dopo” e “I miracoli esistono”, sarà ospite della tavola rotonda sul bullismo; Maria Luisa Jacobelli presenterà “Ora sono io. Storia pericolosa di un incontro sbagliato”; Olivia Ninotti propone il suo “Sembrava un British invece era un Merdish 2 – Saluto alla regina”; Laura Marinaro parlerà del suo primo romanzo “Maremoto a Varigotti: Un mistero lungo cinquant’anni corre da Milano alla Riviera”. Catena Fiorello Galeano sarà graditissima ospite con “Ciatuzzu”; Roberta Gatani, nipote di Paolo e Salvatore Borsellino, ha scritto “57 giorni. Ti porto con me alla casa di Paolo”, e lo proporrà da remoto in un evento con Salvatore Borsellino, presente. Il comico di Zelig Alberto Patrucco presenta invece “AbBrassens”. Cambiando genere, il professor Vittorio Agnoletto proporrà “Senza Respiro”, un’inchiesta indipendente sulla pandemia in Lombardia, Italia, Europa e sul come ripensare un modello di sanità pubblica; Sandro Neri, ex direttore de Il Giorno, parlerà di “Gaber”, finalista al premio Bancarella 2023, e infine Andrea Vitali porterà la sua ultima opera “Cosa è mai una firmetta”. Tra gli appuntamenti a latere, di grande interesse domani alle 10,30 la tavola rotonda dal titolo “Il bullismo nell’era digitale. Agli adulti, un ruolo determinante”. Programma dettagliato su www.unaghirlandadilibri.com. C.Can.