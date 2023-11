Torna Retrograde. Tutta la magia degli abiti vintage Da oggi a domani a Milano, presso via Tortona 32, si terrà la settima edizione di Retrograde, il più grande garage sale d'Europa. 90mila capi selezionati per uomo e donna, riciclo consapevole e personalizzazione dei capi con l'unpcycle area. Un'occasione imperdibile per gli appassionati di moda.