Torna lo spazio compiti della coop La Fucina

Torna lo spazio compiti al Mast di Rho per ragazzi e ragazze delle scuole medie e del biennio delle scuole superiori. Dopo il successo di iscrizioni degli ultimi due anni, lo spazio gestito dalla cooperativa La Fucina torna con lo stesso entusiasmo di sempre e con l’obiettivo di unire l’accompagnamento allo studio a momenti di laboratorio e gioco. Lo spazio compiti riaprirà lunedì 2 ottobre, poi sarà attivo dal lunedì al giovedì dalle 14.30 alle 17 e proseguirà per tutta la durata dell’anno scolastico, ci saranno aule dedicate allo studio individuale, di gruppo con il supporto di educatori e volontari. Ma non solo, ci saranno anche alcune importanti novità come le serate di festa organizzate da e per gli studenti e le studentesse, le gite gratuite in occasione di festività e ponti aperte a tutti e finanziate dal Bando di Regione Lombardia Restiamo Insieme. Il Comune di Rho infatti è uno degli enti che ha ottenuto l’assegnazione del contributo per il secondo anno di fila.

Roberta Rampini