Torna il verde in piazza Foglia Spuntano piante tra i parcheggi "Percorso green, avanti tutta"

di Massimiliano Saggese

Piazza Foglia torna ad essere green con le nuove alberature. Cominciato il percorso che riporterà nella piazza principale di Rozzano decine di alberi. Nel parcheggio della piazza è iniziata la posa di nuove alberature che terminerà entro il mese di marzo e contribuirà non solo a migliorare l’aspetto estetico del parcheggio ma anche la qualità dell’aria in città. Fra gli stalli per le auto saranno messi a dimora un totale di 22 alberi selezionati tra i generi celtis australis e liquidambar - quest’ultimo, noto per la bellezza del fogliame autunnale che varia dai toni del giallo ocra all’arancio -. Una volta ultimati i lavori di posa delle alberature, si procederà anche alla colorazione della pavimentazione con resine speciali. Non solo asfalto quindi, l’intera area del parcheggio avrà presto un nuovo volto.

"L’intervento - spiega il sindaco Gianni Ferretti - fa parte del più ampio piano di riqualificazione ambientale e urbanistica del centro cittadino". Circa sei anni fa con il rifacimento della piazza e del parcheggio vennero eliminati gli alberi presenti. Un’iniziativa che sollevò la protesta degli ambientalisti e dell’associazione Occhi Aperti. Dopo il cambio di amministrazione passati 5 anni il verde torna a impadronirsi del centro cittadino. Gli alberi presenti un tempo nel parcheggio di piazza Foglia creavano spazi d’ombra che rendevano piacevole le passeggiate e anche durante lo storico mercato del sabato erano molto apprezzati soprattutto a primavera e in estate. Dopo la rimozione, gli alberi vennero piantati in altre aree verdi, la piazza era praticamente in balìa del sole e della calura. Ora i nuovi alberi ci metteranno del tempo prima di regalare il fresco ma la strada intrapresa piace ai più.