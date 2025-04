Torna il Satsuki Bonsai Festival. Mostra e vendita numero 14

La città della calzatura torna a essere anche capitale dell’arte bonsai grazie alla quattordicesima edizione del Satsuki Bonsai Festival, in programma dal 10 al 18 maggio negli spazi di Crespi Bonsai. Una mostra-vendita unica nel suo genere, dedicata interamente alle Azalee bonsai, organizzata in collaborazione con la prestigiosa Satsuki Bonsai Association di Kanuma, città giapponese celebre proprio per la coltivazione di questa affascinante specie.

Le Azalee, nel pieno del loro periodo di massima fioritura, saranno le grandi protagoniste dell’evento. I visitatori potranno ammirare esemplari di straordinaria bellezza, alcuni dei quali ultrasecolari, caratterizzati da forme armoniose e fioriture dai colori accesi e variopinti. Un’esplosione di bellezza che incanta e coinvolge anche i meno esperti, mostrando la raffinatezza e l’eleganza della cultura bonsai giapponese.

Il festival non si limiterà all’esposizione: l’intera settimana sarà animata da numerosi appuntamenti aperti a tutti, pensati per approfondire la conoscenza e la pratica di quest’antica arte. I visitatori avranno la possibilità di partecipare gratuitamente a laboratori didattici, nei quali potranno portare i propri bonsai per ricevere consigli personalizzati sulla coltivazione e sulla modellatura da parte degli esperti Crespi Bonsai. Durante questi incontri sarà anche possibile assistere a dimostrazioni pratiche sulla potatura e sulla manutenzione.