"Situazione insostenibile" e la città di Rozzano finisce ancora su banchi del Parlamento. "Nelle ultime settimane - sono le parole del deputato De Corato che ha presentato un’interrogazione al ministro Piantedosi - a Rozzano si sono verificati troppi episodi di violenza.

Per questo motivo occorre l’intervento dell’esercito sul territorio di Rozzano per fermare l’escalation criminale se non bastano polizia e carabinieri".