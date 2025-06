Piazza Petazzi. Musica live sotto le stelle

Il centro storico stasera si trasformerà in un palcoscenico per gli appassionati di musica emergente: Sunstars Offsite, il format organizzato dall’associazione Stbm (Sant’Eusebio Milionaria), fa il suo debutto a Sesto San Giovanni. Per la prima volta la rassegna live esce da Cinisello Balsamo per approdare in una nuova location, portando con sé l’onda dell’hip hop, dell’urban e del pop. Il gruppo STBM suonerà dal vivo in piazza Petazzi con un concerto, che vuole essere un evento speciale, inserito all’interno del palinsesto della festa patronale di San Giovanni, che quest’anno prevede un mese di celebrazioni di ogni tipo e per ogni pubblico. La serata in programma oggi mantiene così viva l’anima del format originale, puntando come sempre a valorizzare la musica e a dare spazio agli artisti della nuova scena. In un’atmosfera coinvolgente e fuori sede, il pubblico sarà accompagnato in un viaggio tra performance live di musica hip hop, urban e pop e un dj set selezionato, per un’esperienza che unirà scoperta musicale e divertimento. Una nuova tappa, stessa energia. L’appuntamento è in piazza Petazzi dalle 20 fino a mezzanotte.La.La.