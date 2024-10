Dopo il successo dello scorso anno, torna il progetto Crescere insieme, rivolto ai bambini da 0 a 6 anni e ai loro genitori, proposto dagli esperti delle cooperative Equa ed Orsa, nei nidi La Coccinella e Montessori. "Abbiamo deciso di riproporre gli incontri – spiega l’assessora Ilaria Ravasi –, nella convinzione di riuscire a dare una risposta alle esigenze dei genitori e per offrire ai bambini e alle loro famiglie delle esperienze ulteriormente arricchenti, dalla libera espressione dei bambini attraverso l’arte, ai laboratori di musicoterapia, fino agli incontri di sostegno alla genitorialità, ma anche a serate in cui i genitori potranno dedicare del tempo a sé stessi".

All’interno degli appuntamenti, infatti, c’è anche il richiestissimo "Stasera esco anche io". Da metà novembre, dalle 19 alle 22 al nido La Coccinella, i bambini di età compresa tra i 3 e i 6 anni potranno fare un’esperienza speciale senza genitori con attività a tema, mentre gli adulti potranno dedicare del tempo a loro stessi, uscendo di sera. Le iniziative del progetto propongono inoltre laboratori artistici (pittura, disegno, collage e manipolazione di vari materiali) il sabato mattina, con bimbi e genitori. Al nido Montessori si svolgeranno i laboratori di musicoterapia per i piccoli fino ai 6 anni, insieme a mamme e papà. E ancora, da dicembre, Tangram: un incontro rivolto ai genitori dal tema "Piccoli passi, grandi scoperte: sostenersi nella genitorialità". "Un’occasione di consulenza psicopedagogica in gruppo – conclude Ravasi – con lo scopo di individuare e orientare suggerimenti e risposte a eventuali bisogni o criticità del percorso di crescita dei propri figli. Occasioni diverse con un unico obiettivo, accompagnare le famiglie in modo concreto nelle tappe dello sviluppo del loro bambino. La partecipazione, per tutte le iniziative, è gratuita, su prenotazione".

Francesca Grillo