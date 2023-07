Torna il murale di Berlusconi e Sala a Milano: ecco la storia

Disegnato, imbrattato e cancellato. E poi ridisegnato. per tre volte. Adesso ci risiamo. Siamo alla quarta volta. In via Volturno, la strada dove l’ex premier e leader di Forza Italia Silvio Berlusconi, scomparso lo scorso 12 giugno, ha vissuto da ragazzo con famiglia, è ricomparso il murale dell’artista aleXsandro Palombo che ritrae il Cavaliere con il suo classico abito blu. Si tratta della quarta versione dell’opera, che, come detto, è stata vandalizzata e poi rimossa, che ritrae l’ex presidente del Consiglio. Ma questa volta insieme a Berlusconi c’è il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, con la fascia tricolore e un pennello in mano con cui ha appena finito di dipingere il cartello che indica “Via Silvio Berlusconi’’. Il Cavaliere abbraccia il primo cittadino e fa il segno della vittoria con una mano. Questa volta, nell’opera, a legittimare via Silvio Berlusconi, c’è il sindaco di Milano. "Dove eravamo rimasti? Io francamente ho perso il filo del discorso in questo susseguirsi di apparizioni e sparizioni – scrive l’artista sulle sue pagine social dove ha postato la foto del nuovo murale –. Il Cavaliere aveva deciso di ritirarsi con la sua targa toponomastica sottobraccio lasciando per sempre via Volturno, la strada milanese dove è cresciuto insieme alla sua famiglia. E invece è riapparso e sembra che questa volta abbia trovato il modo migliore per unire tutti!". Il Comune, però, ha deciso di non intitolare nessuna via all’ex premier perché non sono passati dieci anni dalla sua scomparsa, una regola che Palazzo Marino negli ultimi anni ha sempre seguito in tema di toponomastica cittadina.