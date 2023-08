Torna “Generazioni” a Cinisello Balsamo: tre-giorni sull’abitare e sostenibilità

A settembre torna Generazioni, la tre giorni di UniAbita sui temi della sostenibilità. "Anche quest’anno partiamo dalla nostra esperienza per confrontarci sui temi che interrogano il nostro agire e i nostri soci, per studiare e insieme costruire soluzioni ai problemi che viviamo, per rispondere collettivamente ai nostri bisogni di cittadini e di attori del mondo della cooperazione e dell’abitare – spiega il presidente Pierpaolo Forello –. Abbiamo invitato a Cinisello Balsamo tanti interlocutori dall’area metropolitana e da diverse regioni italiane, anche grazie alla collaborazione con Altreconomia, Legacoop Abitanti e Fondazione comunitaria Nord Milano". A Villa Casati dal 15 al 17 settembre il festival proporrà workshop e seminari dedicati a tre grandi temi: l’abitare, la sostenibilità ambientale e il ruolo delle comunità locali. A Cinisello si incontreranno i gruppi dirigenti delle cooperative di abitanti lombarde, oltre agli amministratori di diverse città metropolitane. Tra i focus, ci sarà un momento di approfondimento sulle comunità energetiche, sul tema dell’acqua e sul ruolo dell’Italia nella crisi climatica. Non mancherà la socialità con un incontro sul cibo in collaborazione con Slow food, il Restart party, per ridare vita a oggetti che non funzionano più, e lo Swap party, mercatino dell’usato per sostenere l’emporio solidale Social market Nord Milano.

La.La.