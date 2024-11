Pieve Emanuele, accoltellato e preso a bottigliate un 35enne in stazione

Pieve Emanuele, 11 novembre 2024 - Una violenta lite è scoppiata ieri sera attorno alle 19 alla stazione ferroviaria di Pieve Emanuele per cause ancora in fase di accertamento.

Un uomo di 35 anni è stato colpito con una bottigliata alla testa e con quattro o cinque fendenti, uno al collo e altri alla schiena. Sul posto sono intervenuti i soccorsi inviati dal 118 di Milano con un'ambulanza della croce Amica di Basiglio.

Il giovane è stato soccorso e trasportato al Pronto soccorso dell'Ospedale Humanitas di Rozzano dove è stato ricoverato ma non sarebbe in pericolo di vita. All'uomo di origini nord africane, e che pare fosse sprovvisto di documenti, sarebbero state riscontrate una ferita da taglio alla testa provocata verosimilmente da una bottigliata così come una ferita al collo. Inoltre sarebbe stato colpito con alcuni fendenti alla schiena. Sulla vicenda indagano i carabinieri della stazione di Pieve Emanuele.