Tommaso Russo confermato a Sesto

"Ringrazio il presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana, l’assessore al Welfare Guido Bertolaso e la giunta tutta per la stima e la fiducia". Sono le parole di Tommaso Russo dopo la nomina a direttore generale dell’Asst Nord Milano. Russo aveva fatto ingresso nell’azienda sanitaria a giugno nel ruolo di commissario straordinario, dopo la scomparsa prematura di Elisabetta Fabbrini. Oggi il Pirellone lo ha confermato alla guida degli ospedali di Sesto San Giovanni e del Bassini di Cinisello Balsamo, oltre che degli ambulatori sparsi nel Nord Milano. "Sono consapevole delle sfide che ci attendono, ma sono sicuro che sapremo affrontarle con spirito di squadra in linea con la programmazione regionale per continuare a offrire i migliori servizi ai cittadini, alle famiglie, al territorio tutto – ha commentato Russo –. L’Asst Nord Milano può contare su competenze di eccellenza e sono sicuro che lavoreremo con un unico obiettivo: il bene della comunità". La.La.