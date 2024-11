“Entro a scrocco a San Siro”: tiktoker con pass falso riconosciuto dallo steward e segnalato alla Polizia

Mlano, 7 novembre 2024 – La sfida sui social: "Vi faccio vedere come entro a scrocco a San Siro". In effetti, il tiktoker ha messo in atto il suo piano, ma uno steward del Meazza, che qualche ora prima aveva visto il video sui social, l'ha segnalato alla polizia. Conclusione: il ventiduenne bolognese e la ragazza che era con lui, una diciannovenne di Verbania, sono stati indagati per truffa; e a breve gli arriverà un Daspo firmato dal questore Bruno Megale e un foglio di via da Milano.

La partita Inter-Arsenal

I due ragazzi sono riusciti a entrare allo stadio per la partita di Champions League tra Inter e Arsenal, in programma alle 21 di mercoledì 6 novembre, utilizzando un pass falso con tanto di loghi riprodotti della massima competizione continentale e delle due squadre e un Qr Code che stranamente rimandava a un green pass se inquadrato con la fotocamera dello smartphone. Uno steward ha notato il ventiduenne sugli spalti e lo ha riconosciuto come il ragazzo che nelle ore immediatamente precedenti aveva condiviso con i follower la "challenge".

La denuncia

A quel punto, l'addetto con pettorina ha allertato gli agenti di polizia impegnati nel servizio di sicurezza al Meazza, che hanno preso in consegna il ventiduenne e la diciannovenne: dopo aver accertato che non avevano i titoli per accedere allo stadio, i due sono stati indagati per truffa.

Non basta: sono già scattate le procedure che porteranno all'emissione di un divieto di accesso agli impianti sportivi italiani e dell'Unione Europea e di un foglio di via che inibirà ai denunciati l'ingresso a Milano.