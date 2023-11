Milano, i tifosi del Borussia Dortmund invadono la città: corteo fino a San Siro

Milano, 27 novembre 2023 – Oltre duemila tifosi del Borussia Dortmund, circa la metà di quelli che prenderanno posto nel settore ospiti dello stadio, sono partiti alle 17.30 da Cadorna per raggiungere a piedi lo stadio per la partita di Champions League tra la squadra tedesca e il Milan.

I tifosi del Borussia Dortmund in corteo fino al Meazza

I sostenitori gialloneri, che nel primo pomeriggio si sono ritrovati sui Navigli, sono scesi alla fermata Porta Genova della linea verde, costantemente monitorati dalle forze dell'ordine, e sono arrivati in metrò a Cadorna. Lì, sempre seguiti da polizia e carabinieri, sono usciti in strada per arrivare fino a San Siro. Il corteo si è concluso alle 19 con l'arrivo al Meazza: tutti i tifosi del Borussia Dortmund sono entrati allo stadio.

Durante il corteo e l’ingresso nello stadio non si sono registrati momenti di tensione. Inevitabili però le ripercussioni sulla circolazione stradale, nel pomeriggio a causa del serpentone di tifosi, con i blocchi volanti degli agenti della polizia locale per rendere meno lunghe possibile le attese degli automobilisti, in una giornata già resa complicata dal ko prolungato della M1.