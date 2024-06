Theo nicchia e pressing Juve sulla coppia. Zirkzee-Fofana. Estate calda per il Milan

di Luca Mignani

MILANO

Sono i giorni degli intrighi: da Theo Hernandez a Zirkzee, ma non solo. E, spesso, c’è di mezzo (o di lato) la Juventus. Non per il capitolo Theo. Fanno ancora rumore le parole del terzino dal ritiro della Francia: "Se resterò o meno al Milan lo vedremo più avanti". Non esattamente in linea con quelle di Ibrahimovic: "Rimane". Si è mosso soprattutto il Bayern Monaco per rispondere all’eventuale partenza verso Madrid di Alphonso Davies (con cui comunque i tedeschi trattano per la permanenza), ma attenzione anche e proprio al Real se Davies non arrivasse in Spagna. In ogni caso, bisogna passare dal Milan: il rinnovo con aumento dell’ingaggio (4,5 milioni) non è arrivato prima degli Europei, ma i rossoneri sono proprietari del cartellino fino al 2026. "Non abbiamo bisogno di vendere", Ibrahimovic dixit. In caso, valutazione a tre cifre: 100 milioni. I rossoneri intanto hanno mandato ieri un emissario a seguire in Germania la partita del polacco Kiwior: 24 anni, mancino, esterno difensivo e centrale all’occorrenza, in uscita dall’Arsenal al costo di partenza di 25 milioni.

Piace anche alla Juventus di Thiago Motta (che lo ha allenato ai tempi dello Spezia) ed è solo uno dei tanti incroci. Uno degli ultimi riguarda il centrocampista centrale del Monaco, da tempo nella lista del Milan, Fofana: sondaggio bianconero. In via Aldo Rossi, comunque, sono al lavoro (anche) su almeno un altro centrocampista, ossia Wieffer: 24 anni, 188 centimetri di altezza, duttile, 6 gol e 4 assist nell’ultima annata in maglia Feyenoord. In mediana non va dimenticato il sondaggio per lo juventino (in scadenza) Rabiot. Poi, l’elefante nella stanza: Zirkzee. L’agente Kia Joorabchian è lo stesso di Douglas Luiz, in arrivo a Torino. E Giuntoli, nell’ambito della trattativa, potrebbe aver chiesto (ancora) informazioni anche sull’ex Bologna, sondato mesi fa. Zirkzee è in cima alla lista anche per il Milan: resta il nodo dei 15 milioni di commissioni richieste dal procuratore. Sarà una settimana di ulteriori contatti. Le alternative restano Dovbyk (ma attenzione all’Atletico Madrid) e Guirassy (su cui c’è in pressing il Borussia Dortmund). Intanto, il “bomber di scorta“ sarà ancora Jovic: il contratto era in scadenza ma con opzioni di rinnovo per i prossimi tre anni e verrà prolungato per un’altra stagione. Sempre in attacco, il Monza rivorrebbe Daniel Maldini dopo il prestito della seconda parte di campionato, ma c’è anche la Lazio interessata. Interesse dal Las Palmas, poi, per Luka Romero. Saelemaekers non è stato riscattato dal Bologna, ma ci sono state chiacchierate in Premier e piace al Torino. Per Pobega, invece, contatti con la Fiorentina