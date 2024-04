Tetti più green con il poliuretano espanso: "Si mitiga il microclima combattendo lo smog"

Dai tetti e dalle facciate verdi di Zurigo, Ginevra, Losanna e Lucerna al debutto a Milano, con la Design Week. È stato presentato per la prima volta in Italia VIRIdiVITA, un sistema innovativo, leggero ed economico per trasformare tetti e facciate in giardini e combattere il cambiamento climatico. Una “schiuma poliuretanica” sostituisce il terreno, permette la crescita delle piante utilizzando l’acqua piovana e isola dal caldo e dal freddo gli edifici, creando una sorta di cappotto “green” fatto di piante. La novità sta nell’utilizzo delle lastre di poliuretano espanso flessibile a ritenzione idrica che, attraverso additivi speciali nella formulazione, consentono la vita delle piante. VIRIdiVITA è stato brevettato in Svizzera ed è frutto della collaborazione con il reparto di ricerca e sviluppo di Toscana Gomma, azienda del Gruppo Olmo. "L’eccesso di cementificazione porta al surriscaldamento delle nostre città – ricorda Urs Sutter fondatore di VIRIdiVITA –. Le coperture e le pareti verdi oltre a valorizzare il decoro degli spazi urbani rappresentano un modo naturale per la mitigazione del microclima delle aree urbane, migliorano la velocità di deflusso delle acque meteoriche e contribuiscono alla riduzione dell’inquinamento atmosferico trasformando la Co2 in ossigeno". "Grazie al nostro reparto ricerca e sviluppo siamo riusciti a mettere in produzione una schiuma poliuretanica in grado di soddisfare le richieste tecniche del progetto", sottolinea Filippo De Ruvo Ceo di Toscana Gomma.