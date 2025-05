Testimoni di guerra: incontro indimenticabile

Mercoledì 11 dicembre 2024, gli alunni hanno partecipato a una conferenza dal tema "Vittime civili di guerra di ieri e di oggi", tenutasi nella città di Milano. L’incontro ha rappresentato un’importante occasione di riflessione su un argomento spesso trascurato, ma di estrema attualità.

Alla conferenza sono intervenuti numerosi ospiti di spicco, tra cui Marco Rodari, clown e operatore umanitario noto per il suo impegno nelle zone di guerra; Marco Cuzzi, professore di Storia contemporanea; Ugo Zamboni e Natali Ferri, rispettivamente presidente e vicepresidente del Comitato familiari piccoli martiri di Gorla; Angelo Bazzari, presidente onorario della Fondazione Don Carlo Gnocchi; Raffaele Crocco, giornalista e autore di diverse pubblicazioni sui conflitti internazionali; Laura Silvia Battaglia, reporter italiana che ha raccontato numerose guerre attraverso i suoi reportage; Michele Corcio, vicepresidente nazionale dell’Associazione Nazionale Vittime Civili di Guerra; e Claudio Milani, attore e narratore, che ha portato un contributo artistico particolarmente coinvolgente.

L’evento è stato un momento di grande impatto per tutti noi studenti, che abbiamo avuto la possibilità di ascoltare storie vere, emozionanti e drammatiche. I racconti dei relatori hanno toccato corde profonde, facendoci comprendere quanto sia importante non dimenticare le sofferenze delle vittime civili e lavorare per un mondo più giusto e pacifico.

Una volta rientrati a scuola, abbiamo discusso tra di noi le impressioni ricevute, individuando i relatori che ci hanno colpito di più:

Marco Rodari ci ha conquistati con il suo spirito positivo e la sua capacità di portare gioia anche nei luoghi più difficili. Il suo impegno nelle zone di guerra dimostra come un semplice sorriso possa rappresentare una luce di speranza per tanti bambini.

Marco Cuzzi, con il suo racconto appassionato e coinvolgente, ci ha trasmesso una grande emozione. Le sue parole, dense di significato, ci hanno fatto riflettere sul passato e sul presente, aiutandoci a comprendere meglio la storia dei conflitti.

Claudio Milani ci ha sorpreso con la sua capacità di trasmettere messaggi profondi attraverso il teatro e il racconto. Il suo modo di interpretare la realtà con leggerezza, ma anche con profondità, ha reso il concetto di uguaglianza ancora più chiaro e toccante.

Durante la conferenza abbiamo anche ascoltato testimonianze di chi ha vissuto la guerra sulla propria pelle. Le storie dei piccoli martiri di Gorla ci hanno fatto capire quanto sia importante non dimenticare le tragedie del passato, affinché simili eventi non si ripetano più.

Le parole di Raffaele Crocco e Laura Silvia Battaglia, che hanno raccontato esperienze dirette dai teatri di guerra contemporanei, ci hanno fatto riflettere su quanto le guerre siano ancora oggi una drammatica realtà per milioni di persone.