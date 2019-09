Milano, 13 settembre 2019 - In mille per 450 posti, questi gli iscritti che hanno affollato le aule dei campus di Milano (600) e Brescia (400) per la prova d'ingresso al corso di laurea in Scienze della formazione primaria alla Università Cattolica. Si tratta dei futuri insegnanti della scuola primaria che concorrono per 250 posti alla laurea quinquennale a ciclo unico a Milano e per 200 posti a Brescia. «Un boom inaspettato - riferiscono dall'ateneo - che vede molti partecipanti alla seconda laurea con la speranza di un posto di lavoro anche durante il corso di studi».

In questi giorni i chiostri del campus milanese, le sedi di Brescia, Piacenza-Cremona e Roma dell'Ateneo sono affollati anche dagli studenti che partecipano ai Welcome day, le giornate di accoglienza delle matricole, alcune delle quali hanno già cominciato a frequentare le lezioni. A Milano le prime Giornate di accoglienza hanno coinvolto le facoltà di Scienze linguistiche e letterature straniere con 800 studenti, Scienze bancarie, finanziarie e assicurative con 200, Economia con 1800.