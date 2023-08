Test della patente con l’auricolare a Milano: Denunciati sei esaminandi

Si sono presentati alla prova della patente di guida, alla motorizzazione civile di Novara, con telefoni cellulari e auricolari nascosti, per tenersi in contatto con persone che a distanza suggerivano le risposte alle domande del test. Una manovra che non è sfuggita agli esaminatori. Insospettiti dall’atteggiamento degli esaminandi, hanno chiamato i carabinieri che hanno denunciato per tentata truffa ai danni dello Stato sei persone, tutte straniere, residenti in Lombardia. Nei guai due cittadini cingalesi, due pakistani, un egiziano e un marocchino.

A tutti sono stati sequestrati telefoni cellulari e auricolari con i quali erano in contatto con uno o più complici che, probabilmente in cambio di denaro, comunicavano le risposte esatte alle domande del test. Sono in corso indagini per individuare chi, dall’esterno, svolgeva il ruolo di suggeritore. Un trucco che avrebbe consentito ai sei indagati di superare, senza aver studiato, lo step che consente di accedere alla successiva prova pratica per conseguire la patente.