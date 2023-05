Tessere Pd Elly Schlein in provincia

All’interno dei circoli e nelle piazze, nelle strade e nei mercati con i banchetti, il Partito democratico milanese ha organizzato per questo weekend più di settanta momenti di confronto e dialogo in tutta l’area metropolitana. Una grande mobilitazione per lanciare la campagna di tesseramento 2023 che continuerà nelle prossime settimane. A poco più di una settimana dal voto del 14 e 15 maggio, oggi la segretaria nazionale Elly Schlein (nella foto) sarà prima a Cinisello Balsamo alle 15.30 in piazza Gramsci con il candidato sindaco Luca Ghezzi, poi alle 17 a Cologno Monzese in piazza XI Febbraio con il candidato Stefano Zanelli,

La deputata e segretaria del Pd Milano Silvia Roggiani commenta: "In un periodo di grande sconforto, con la destra al governo che cerca di mettere le mani sui diritti, taglia sul welfare e colpisce chi si trova già in difficoltà e con la Lombardia in balia dei disastri della giunta Fontana, il Pd dopo il grande entusiasmo che ha accompagnato i primi giorni della nuova segreteria nazionale riparte dalla sua comunità. Una comunità straordinaria, solida e aperta che vuole essere perno del cambiamento che vogliamo portare nel nostro Paese. Mettiamo al centro le nostre idee, i nostri valori e le nostre proposte. È molto di più di una tessera, è una sfida alla destra nostalgica, disumana e retrograda da vincere, a partire dalle elezioni comunali imminenti". "Il tema portante del nostro tesseramento è “per le persone, per il pianeta”, una sintesi di riflessioni che da tempo crediamo siano vitali per la comunità democratica e per il futuro del nostro Paese – spiega il segretario regionale dem Vinicio Peluffo –. Con le nostre proposte saremo in tutte le realtà della Lombardia e attraverso i social veicoleremo cinque card sui temi Novità, Alternativa, Resistenza, Speranza e Comunità".