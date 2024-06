Terreno trasformato in discarica di inerti. Denunciate tre persone

Avevano trasformato un terreno di Cologno Monzese in una discarica a cielo aperto. "Dopo una brillante operazione, la polizia locale ha concluso positivamente un’indagine durata due mesi", ha spiegato l’assessore alla Sicurezza Alessandro Del Corno. Dopo diverse segnalazioni, gli uomini del comando hanno iniziato i servizi di osservazione e appostamento e le verifiche con le telecamere della zona, quelle di videosorveglianza e quelle di lettura targhe, per dare un volto agli scaricatori abusivi che riversavano soprattutto scarti edili in un terreno di Cologno Nord, vicino al capolinea della linea verde della metropolitana. Ieri, dopo settimane di indagini sulla discarica illecita, gli agenti sono riusciti a denunciare tre persone e a mettere sotto sequestro i veicoli, che erano coinvolti e utilizzati per trasportare le grandi quantità di rifiuti non autorizzati nell’area periferica. È ora in corso la quantificazione dei danni ambientali, per contestare la pulizia della zona e per elevare le relative multe alla banda, che portava in città i resti di cantieri anziché smaltirli correttamente nelle discariche. Da tempo parte dell’attività della polizia locale colognese si è concentrata sui reati in materia ambientale. La.La.