Terreno occupato torna nelle mani del Comune

Aveva occupato abusivamente un terreno comunale in via Bormida, a Rho, e lo aveva trasformato in un deposito per mezzi da lavoro. Come se niente fosse.

Ci sono voluti due mesi, ma finalmente, nelle scorse ore la polizia locale di Rho insieme ai carabinieri hanno rispristinato la legalità e il Comune è tornato in possesso dell’area.

La vicenda ha avuto inizio lo scorso 18 luglio, quando l’amministrazione comunale è venuta a conoscenza dell’occupazione dell’area comunale da parte di un cittadino rhodense, già noto alle forze dell’ordine.

Gli agenti della polizia locale hanno accertato che il terreno era stato recintato abusivamente e dotato di un cancello carraio e all’interno erano parcheggiati numerosi mezzi con l’insegna di una società di trasporti, diversi autocarri, autovetture, un escavatore e un rullo compattatore.

Le opere eseguite abusivamente avevano trasformato l’area in un parcheggio.

Nelle scorse ore, in accordo con la Prefettura di Milano, polizia locale e carabinieri sono intervenuti a seguito dell’ordinanza di demolizione e ripristino notificata al cittadino rhodense.

Le forze dell’ordine hanno anche avvisato la società di trasporti, per la rimozione dei veicoli che erano parcheggiati nella zona.

L’area dovrà essere riportata a verde, come era prima dell’occupazione.

